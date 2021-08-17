В Башкирии на выходных ожидается +32 градуса и без осадков

В Башкирии на выходных ожидается +32 градуса и без осадков
В Башкирии на выходных ожидается +32 градуса и без осадков
Вчера, 12:22ОбществоФото: 1MediaInvest
Синоптики рассказали о погоде в выходных.

Так, 14 августа, в субботу день пройдет без осадков, а температура воздуха ожидается +27…+32 градуса. Ветер умеренный, местами порывистый.

15 августа день также пройдет без осадков, ночью температура воздуха будет +12…+17 градусов, а днем повысится до +29 градусов. Отметим, что в южных районах республики ожидается повышение температуры воздуха до +33 градусов. Ветер умеренный.

В понедельник республику ожидает жаркий день. Ночью температура воздуха будет +11…+16 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +33 градусов. Осадков не ожидается, а ветер все также умеренный.

Напомним, что в республике за август выпало лишь 9% месячных осадков, также в 41 районе Башкирии из-за сильной засухи был объявлен режим ЧС, который продлится до 16 августа.

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