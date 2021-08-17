Уфимец за 109 дней прошел весь Урал

Сегодня известный уфимский турист Олег Чегодаев в своих социальных сетях сообщил о завершении пешего путешествия по Уралу, которое он начал еще 1 мая из Оренбургской области. Так, уфимец преодолел 3183 километра за 109 дней. Отметим, что в среднем за день мужчина проходил от 30 до 52 километров.
За передвижением Олега Чегодаева можно было следить в реальном времени.
О начале пути Чегодаев сообщил на странице в социальных сетях, где далее и оповещал подписчиков о маршруте, делился кадрами и рассказывал об интересных событиях, например, о незаконной добыче природных ископаемых в карьере или о встрече с оленеводами Урала.
Отметим, что путь в 3183 километра не был бы возможен без забросок провизии и снаряжения на маршруте. Турист сообщил, что всего было запланировано 18 доставок, одна из которых была получена вертолетом, однако, чем ближе была цель путешествия, тем меньше было забросок.
По сообщению Олега Чегодаева завершающий значимый участок Южного Полярного Урала был длиной более чем 100 километром и начинался от Карского массива до Собь-Елецкого прохода.