Уфимец за 109 дней прошел весь Урал

Отметим, что путь в 3183 километра не был бы возможен без забросок провизии и снаряжения на маршруте. Турист сообщил, что всего было запланировано 18 доставок, одна из которых была получена вертолетом, однако, чем ближе была цель путешествия, тем меньше было забросок.