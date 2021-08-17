Уфимец за 109 дней прошел весь Урал

Уфимец за 109 дней прошел весь Урал
Уфимец за 109 дней прошел весь Урал
Вчера, 17:10ОбществоЭлина СайфрановаФото: Олег Чегодаев / facebook
Турист Олег Чегодаев завершил пешее путешествие по всему Уралу с юга на север.

Сегодня известный уфимский турист Олег Чегодаев в своих социальных сетях сообщил о завершении пешего путешествия по Уралу, которое он начал еще 1 мая из Оренбургской области. Так, уфимец преодолел 3183 километра за 109 дней. Отметим, что в среднем за день мужчина проходил от 30 до 52 километров.

За передвижением Олега Чегодаева можно было следить в реальном времени.

Фото:Олег Чегодаев / facebook

О начале пути Чегодаев сообщил на странице в социальных сетях, где далее и оповещал подписчиков о маршруте, делился кадрами и рассказывал об интересных событиях, например, о незаконной добыче природных ископаемых в карьере или о встрече с оленеводами Урала.

Отметим, что путь в 3183 километра не был бы возможен без забросок провизии и снаряжения на маршруте. Турист сообщил, что всего было запланировано 18 доставок, одна из которых была получена вертолетом, однако, чем ближе была цель путешествия, тем меньше было забросок.

Фото:Олег Чегодаев / facebook

По сообщению Олега Чегодаева завершающий значимый участок Южного Полярного Урала был длиной более чем 100 километром и начинался от Карского массива до Собь-Елецкого прохода.

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