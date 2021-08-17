Прокуратура Башкирии выявила почти две тысячи нарушений закона при строительстве

В ходе прокурорских проверок было выявлено почти две тысячи нарушений в деятельности "Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору", а также в "Управлении государственной экспертизы" и администрации муниципалитетов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, за первое были выявлены нарушения в деятельности государственного комитета по жилищному и строительному надзору. Известно, что комитетом выдавались заключения о соответствии объектов требований изначального проекта строительства еще до окончательного завершения работ. Так, 8 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Сообщается также и о нарушениях ГАУ «Управление государственной экспертизы РБ». Ведомство выдавало положительные заключения на проекты, которые не соответствовали регламенту, а также подтверждали сметы, где объем работ намеренно завышался. Так, все материалы проверок были направлены в Следком республики для рассмотрения уже уголовного преследования. Зафиксированы нарушения и у администрации муниципалитетов. Так, в Стерлитамаке и в Иглинском районе администрации выдавали разрешения на эксплуатацию детских садов без заключения строительного надзора. Отмечается, что все причастные лица были привлечены к административной ответственности. Так, всего за первое полугодие в суд было подано 4 иска, к административному правонарушению привлечены 54 человека. Напомним, что ране мы писали о возбуждении двух уголовных дел по факту завышения стоимости при строительстве детского сада. Так, в Балтачевском районе в рамках проекта «Демография» был заключен государственный контракт между ГКУ УКС РБ и ООО «ГеоСтрой» на строительство детского сада. Известно, что акты о приемке выполненных работ были подписаны и оплачены заказчиков в полном объеме несмотря на то, что сами работы не были завершены. Так, бюджету республики, который и являлся источником финансирования, был нанесен ущерб в размере 3,2 миллиона рублей. Похожий случай произошел и при строительстве детского сада в Кармаскалинском районе, где заказчиком были приняты и оплачены работы в полном размере, которые по факту не соответствовали действительности. Ущерб республике в данном случае составил уже 14 миллионов.

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