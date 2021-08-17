Прокуратура Башкирии выявила почти две тысячи нарушений закона при строительстве

Прокуратура Башкирии выявила почти две тысячи нарушений закона при строительстве
Прокуратура Башкирии выявила почти две тысячи нарушений закона при строительстве
Вчера, 10:15ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
В ходе прокурорских проверок было выявлено почти две тысячи нарушений в деятельности "Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору", а также в "Управлении государственной экспертизы" и администрации муниципалитетов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, за первое были выявлены нарушения в деятельности государственного комитета по жилищному и строительному надзору. Известно, что комитетом выдавались заключения о соответствии объектов требований изначального проекта строительства еще до окончательного завершения работ. Так, 8 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сообщается также и о нарушениях ГАУ «Управление государственной экспертизы РБ». Ведомство выдавало положительные заключения на проекты, которые не соответствовали регламенту, а также подтверждали сметы, где объем работ намеренно завышался. Так, все материалы проверок были направлены в Следком республики для рассмотрения уже уголовного преследования.

Зафиксированы нарушения и у администрации муниципалитетов. Так, в Стерлитамаке и в Иглинском районе администрации выдавали разрешения на эксплуатацию детских садов без заключения строительного надзора. Отмечается, что все причастные лица были привлечены к административной ответственности.

Так, всего за первое полугодие в суд было подано 4 иска, к административному правонарушению привлечены 54 человека.

Напомним, что ране мы писали о возбуждении двух уголовных дел по факту завышения стоимости при строительстве детского сада. Так, в Балтачевском районе в рамках проекта «Демография» был заключен государственный контракт между ГКУ УКС РБ и ООО «ГеоСтрой» на строительство детского сада. Известно, что акты о приемке выполненных работ были подписаны и оплачены заказчиков в полном объеме несмотря на то, что сами работы не были завершены. Так, бюджету республики, который и являлся источником финансирования, был нанесен ущерб в размере 3,2 миллиона рублей. Похожий случай произошел и при строительстве детского сада в Кармаскалинском районе, где заказчиком были приняты и оплачены работы в полном размере, которые по факту не соответствовали действительности. Ущерб республике в данном случае составил уже 14 миллионов.

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