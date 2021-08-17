Партия пенсионеров получила 14 номер в избирательном бюллетене

«Для нас номер не имеет большого значения», — отметил председатель центрального совета партии Владимир Бураков. По его словам, люди будут выбирать ту политическую силу, которая предложит самую привлекательную программу, передает rostovgazeta.ru.
Бураков также отметил, что на практике первые строчки в бюллетенях остаются в хвосте избирательной кампании. Например, партии, получившие первое и второе места в бюллетене на выборах 2016 года, набрали меньше голосов.
«Номер 14 в избирательном бюллетене — это графа „против всех“», — заявил зампред председателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцов.
Напомним, 16 августа 14 партий, принимающих участие в выборах, разыграли номера в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Первый номер вытянула КПРФ. Вторая строчка досталась партии «Зеленых». За ними расположились ЛДПР, «Новые Люди» и «Единая Россия».
Председатель ЦИК России Элла Памфилова заметила, что некоторые придают слишком большое значение месту в бюллетене, однако результат будет зависеть лишь от проделанной работы.