Михаил Дегтярев предложил сделать Хабаровский край центром Дальнего Востока

Как пишет vostokmedia.com, Дегтярев также рассказал, как планируется воплотить в жизнь проект по индустриальному индивидуальному жилищному строительству “Дом дальневосточника”. Он отметил, что уже через год будет запущена сборка деревянных домостроений размерами от 120 до 250 квадратных метров. Запуск данной инициативы не только обеспечит жителей региона новым жильем, но и позволит местным производителям пиломатериалов реализовать свою продукцию.