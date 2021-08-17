Михаил Дегтярев предложил сделать Хабаровский край центром Дальнего Востока

Они поднимали актуальные вопросы реализации наиболее важных промышленных и инфраструктурных проектов в регионе, благодаря которым Хабаровский край может получить статус центра Дальневосточного федерального округа.
Как пишет vostokmedia.com, Дегтярев также рассказал, как планируется воплотить в жизнь проект по индустриальному индивидуальному жилищному строительству “Дом дальневосточника”. Он отметил, что уже через год будет запущена сборка деревянных домостроений размерами от 120 до 250 квадратных метров. Запуск данной инициативы не только обеспечит жителей региона новым жильем, но и позволит местным производителям пиломатериалов реализовать свою продукцию.
Михаил Дегтярев заявил, что подходящая по площади территория для строительства уже выбрана. В ближайшее время туда начнут прокладывать дорогу и проведут электричество до начала строительных работ.
По словам врио губернатора, дальневосточный кластер строительных материалов по всем правилам логистики стоит организовать в краевом центре.
Глава Хабаровского края также рассказал своему собеседнику о возможностях, которые позволяют региону получить статус главного логистического хаба ДФО. В регионе уже ведется производство истребителей Су-35 и Су-57, и в ближайшем будущем авиационный завод в Комсомольске запустит сборку однодвигательного Су-75 – “Шах и мат”.
Двигателем экономического роста края также можно считать и судостроительный завод, где выпускаются корабли и корветы для Тихоокеанского флота.
В планах региона на следующие шесть лет – удвоить ВРП с помощью воплощения в жизнь новых “мегапроектов”, среди которых – приливная электростанция в Тугурском заливе на восемь гигаватт энергии. Новая станция будет вырабатывать электроэнергию для производства водорода и обеспечит примерно четверть экспорта этого вида горючего.
Министр по развитию ДФО считает, что Хабаровск можно назвать хабом уже сейчас. Он упоминает стратегически важные километры БАМа, транссибирскую магистраль, морские порты и новую воздушную гавань. Чекунков дал обещание, что все запущенные регионом проекты будут курироваться на федеральном уровне.