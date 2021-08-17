Экспресс-поезд, данные о загрязнении воды и обмеление рек. Итоги дня в Башкирии

Радий Хабиров сообщил о появлении экспресс-поезда из Уфы до Оренбурга. Скорый поезд «Орлан» с сентября начнёт ездить из Уфы до Оренбурга. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях. На таком транспорте до города можно будет доехать меньше чем за шесть часов.
Фенол, ртуть, свинец: чиновники раскрыли состав питьевой воды в Уфе. Исследование проводилось с начала 2021 года по конец июня 2021 года. Среди исследуемых показателей неорганические и органические вещества, органолептические показатели, показатели радиационной безопасности воды, а также микробиологические и паразитологические показатели. Судя по данным отчета, ни один из приведенных показателей не превышает установленных нормативов, и в большинстве позиций содержание того или иного вещества в уфимской воде в разы ниже разрешенного. Однако в питьевой воде, хоть и в пределах нормы, но содержится фенол, ртуть, свинец и другие вещества, такие как толуол, формальдегид и хлороформ.
Площадь пожара возле детского лагеря «Горное ущелье» в Башкирии увеличилась в 15 раз. Стали известны подробности о лесном пожаре в Абзелиловском районе, который начался вчера, 15 августа, в километре от детского лагеря «Горное ущелье» в деревне Зелёная Поляна. Для защиты лагеря от огня привлекли 6 единиц техники и 23 человека. На место пожара из Уфы вместе с 3 единицами спецтехники прибыла Аэромобильная группировка МЧС, которая состоит из 50 человек. Кроме того, огонь тушат 278 сотрудников территориальной подсистемы РСЧС при помощи 53 единиц техники.
Башгидрометцентр предупреждает об опасном гидрологическом явлении – низкий уровень воды рек Белая и Уфа держится на протяжении 10 дней. Зафиксирован еще один исторический минимум уровня воды реки Белая - минус 160 сантиметров, что уже на 123 сантиметра меньше средних значений и на один сантиметр меньше исторического минимума 2012 года. Отметим, что уровень воды реки Уфа составляет 89 сантиметров, это на 77 сантиметров ниже средних значений.
Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии работает над подготовкой проектов распоряжений главы региона о предоставлении 19 земельных участков государственной или муниципальной собственности в аренду без торгов под масштабные инвестпроекты. Данная форма поддержки инвесторов осуществляется в целях реализации масштабных инвестиционных проектов. В том числе и для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.