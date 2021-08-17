Экспресс-поезд, данные о загрязнении воды и обмеление рек. Итоги дня в Башкирии

Фенол, ртуть, свинец: чиновники раскрыли состав питьевой воды в Уфе. Исследование проводилось с начала 2021 года по конец июня 2021 года. Среди исследуемых показателей неорганические и органические вещества, органолептические показатели, показатели радиационной безопасности воды, а также микробиологические и паразитологические показатели. Судя по данным отчета, ни один из приведенных показателей не превышает установленных нормативов, и в большинстве позиций содержание того или иного вещества в уфимской воде в разы ниже разрешенного. Однако в питьевой воде, хоть и в пределах нормы, но содержится фенол, ртуть, свинец и другие вещества, такие как толуол, формальдегид и хлороформ.