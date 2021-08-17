Экс-зампредседателя профсоюза «Башкирских авиалиний» Сергей Ештокин умер от COVID-19

Напомним, авиакомпания «Башкирские авиалинии» начала постепенно угасать с 2002 года, когда произошло крушение самолёта над Баденским озером, выполнявшего рейс компании. Самолёт столкнулся с другим лайнером, в результате чего погибли 71 человек, в том числе 52 ребёнка. Трагедия негативно сказалась на компании. Также ряд причин поспособствовали банкротству БАЛ. В итоге компанию ликвидировали в 2007 году.