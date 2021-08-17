Экс-зампредседателя профсоюза «Башкирских авиалиний» Сергей Ештокин умер от COVID-19

Умер бывший заместитель председателя профсоюза летного состава ликвидированной компании «Башкирские авиалинии» Сергей Ештокин. Об этом сообщила на своей странице в соцсетях экс-главред уфимского «Коммерсанта» Наталья Павлова.
— Опытнейший авиатор, активный участник авиационного профсоюзного движения, просто неравнодушный к происходящему в стране человек, обожавший свою семью, — так она охарактеризовала Сергея Ештокина.
По словам Павловой, он скончался от коронавируса в Турции, где находился в командировке. У Ештокина остались жена и дочь.
Напомним, авиакомпания «Башкирские авиалинии» начала постепенно угасать с 2002 года, когда произошло крушение самолёта над Баденским озером, выполнявшего рейс компании. Самолёт столкнулся с другим лайнером, в результате чего погибли 71 человек, в том числе 52 ребёнка. Трагедия негативно сказалась на компании. Также ряд причин поспособствовали банкротству БАЛ. В итоге компанию ликвидировали в 2007 году.