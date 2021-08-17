Арестанты СИЗО «Лефортово» возмущены запретом брать питьевую воду на прогулку

Экс-замглавы ФСИН Валерий Максименко, который сейчас находится в следственном изоляторе «Лефортово» по обвинению в злоупотреблении должностным положением, сообщил правозащитникам о запрете брать с собой на прогулку питьевую воду в пластиковых бутылках.

Такая информация поступила к ответсеку ОНК столицы Алексею Мельникову. Как сообщает RT, Валерий Максименко жалуется на невыносимые условия прогулки, которые создали для заключенных в СИЗО. Он отмечает, что как пожилой человек, переболевший коронавирусом в тяжелой форме, всегда держит под рукой пластиковую бутылку с водой, так как его мучает жажда и одышка. Бывший замдиректор ФСИН говорит о том, что с этой субботы брать воду на прогулку по тюремному дворику запрещено. Алексей Мельников подчеркивает, что никакого официального запрета о ношении на прогулки пластиковой тары с питьевой водой для заключенных следственных изоляторов нет. Он ссылается на перечень правил внутреннего распорядка (ПВР). К озвученным возмущениям присоединились и другие арестанты СИЗО «Лефортово», например, обвиняемый в госизмене 68-летний Валерий Голубкин. Профессор Голубкин подчеркивает, что в жаркие часы при нахождении в бетонной коробке дворика для прогулок наличие питьевой воды было единственным способом избавиться от жажды. Ответсек ОНК доложил, что члены комиссии рекомендовали администрации СИЗО предоставить арестантам доступ к питьевой воде, включая и внесенное в распорядок дня время прогулки.

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