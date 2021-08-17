Арестанты СИЗО «Лефортово» возмущены запретом брать питьевую воду на прогулку

Арестанты СИЗО «Лефортово» возмущены запретом брать питьевую воду на прогулку
Арестанты СИЗО «Лефортово» возмущены запретом брать питьевую воду на прогулку
Вчера, 13:44ОбществоФото: pxhere.com
Экс-замглавы ФСИН Валерий Максименко, который сейчас находится в следственном изоляторе «Лефортово» по обвинению в злоупотреблении должностным положением, сообщил правозащитникам о запрете брать с собой на прогулку питьевую воду в пластиковых бутылках.

Такая информация поступила к ответсеку ОНК столицы Алексею Мельникову.

Как сообщает RT, Валерий Максименко жалуется на невыносимые условия прогулки, которые создали для заключенных в СИЗО. Он отмечает, что как пожилой человек, переболевший коронавирусом в тяжелой форме, всегда держит под рукой пластиковую бутылку с водой, так как его мучает жажда и одышка. Бывший замдиректор ФСИН говорит о том, что с этой субботы брать воду на прогулку по тюремному дворику запрещено.

Алексей Мельников подчеркивает, что никакого официального запрета о ношении на прогулки пластиковой тары с питьевой водой для заключенных следственных изоляторов нет. Он ссылается на перечень правил внутреннего распорядка (ПВР).

К озвученным возмущениям присоединились и другие арестанты СИЗО «Лефортово», например, обвиняемый в госизмене 68-летний Валерий Голубкин. Профессор Голубкин подчеркивает, что в жаркие часы при нахождении в бетонной коробке дворика для прогулок наличие питьевой воды было единственным способом избавиться от жажды.

Ответсек ОНК доложил, что члены комиссии рекомендовали администрации СИЗО предоставить арестантам доступ к питьевой воде, включая и внесенное в распорядок дня время прогулки.

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