В Уфе хирурги пришили руку мужчине, она почти «ожила»

Врачи уфимской городской больницы № 21 успешно провели операцию и вернули сельчанину правую руку. Подробности стали известны из сообщения в соцсетях.

По уточненным данным, пострадавший получил травму, когда работал на производстве. Станок почти оторвал ему руку, повредив мышцы и кости. Надежда на спасение была очень слабой, но врачи уверенно взялись за дело, прооперировав такого сложного пациента в экстренном порядке.

В операции принимали участие врачи-травматологи, сосудистый хирург, а также их ассистенты. В итоге им все-таки удалось собрать раздробленные кости, сшить нервы, кости и кожу.

Рука уже начала понемногу двигаться, чувствительность в нее постепенно возвращается. Со временем мужчина сможет выйти с больничного и вновь приступить к работе, а также растить своих шестерых детей.