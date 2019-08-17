В Башкирии предложили отправлять учителей на стажировку в Москву и Казань

Накануне, 16 августа, в Уфе прошел традиционный республиканский августовский педсовет. В этом году у его участников не было возможности подремать в зале, слушая унылые доклады, как это было всего несколько лет назад. В течение 2-3 дней проходили круглые столы и воркауты, а «под занавес» педсовета состоялось большое общее совещание.

Среди смыслов деятельности образовательной системы Башкирии, которые сформулировал в своем выступлении врио главы Башкирии Радий Хабиров, участники совещания внимательнее всего слушали часть, посвященную работу учителей. Судя по реакции зала, услышанное их вдохновило.

Радий Хабиров обратил особое внимание на изучение и внедрение в республике федерального опыта работы педагогов. Он не стал призывать «ломать старое», а предложил присмотреться к новому.

— Я вообще приверженец классического советского образования, - сразу предупредил Радий Хабиров. – Но я считаю при этом, что, сохраняя лучшее из накопленного опыта, нужно добавлять к нему новые методики и технологии.

Он считает правильным отправлять учителей на стажировку в Москву, Казань, Самару, другие города, где есть чему поучиться.