Цивилизация на колесах: в Башкирии стало можно следить за автобусами по мобильнику

Сервис Google Карты позволил теперь жителям Башкирии отслеживать график движения общественного транспорта. Делать это смогут владельцы телефонов, на которых установлены Android и iOS.

Как сообщила пресс-служба сервиса, новая услуги поможет проверять время движения общественного транспорта, само собой, если он снабжен соответствующей техникой. Таким образом станет понятно, де находится автобус, насколько он опаздывает либо, наоборот, задерживается в дороге. Можно будет также понять, есть ли впереди, по маршруту движения транспорта пробки.

В пресс-службе сервиса особо уточнили, что данная услуга станет незаменима в городах, где не налажено снабжение пассажиров информацией о движении транспорта от его операторов. К сожалению, приходится признать, что Уфа из их числа.