Синоптики: лето в Башкирию вернулось ненадолго

По предварительным данным, жара сохранится лишь одну неделю, ориентировочно до 25 августа. Потом, с 22 августа, вновь придет похолодание, сопровождаемое дождями. Температура воздуха будет днем не выше +18 градусов.

Но пока, вплоть до конца будущей недели, в Башкирии будет жаркая погода. На основной территории республики будет +24…+29 градусов. В южных районах воздух прогреется до +33…+35 градусов.