«Погода – огонь!»: синоптики обрадовали жителей Башкирии

Сегодня, 17 августа, и завтра, 18 августа, по Башкирии и в Уфе ожидается жаркая погода. Днем столбик термометра поднимется до +25... +30 °С, а к вечеру станет чуть прохладнее - +12... +17 °С, в горных районах может быть +7 °С.