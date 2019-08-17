«Погода – огонь!»: синоптики обрадовали жителей Башкирии
Вчера, 09:44ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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В наш регион наконец-то вернулась поистине летняя погода.
Сегодня, 17 августа, и завтра, 18 августа, по Башкирии и в Уфе ожидается жаркая погода. Днем столбик термометра поднимется до +25... +30 °С, а к вечеру станет чуть прохладнее - +12... +17 °С, в горных районах может быть +7 °С.
Осадков не ожидается, за редким исключением, ветер спокойный.
В следующие дни характер погоды существенно не изменится.
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