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Неделя семьи в Башкирии: депутат помог маме, девушка написала стихи про отца-омоновца
Сюжеты:
Болеем за нашихНациональные проекты 2019-2024Дело Луизы
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Неделя семьи в Башкирии: депутат помог маме, девушка написала стихи про отца-омоновца

Вчера, 08:00ОбществоЛилия КлюковскаяФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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