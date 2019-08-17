Неделя семьи в Башкирии: депутат помог маме, девушка написала стихи про отца-омоновца

Много разных депутатов в республике. О делах каждого мы, конечно, однажды напишем. В июне мы писали о депутате Госсобрания Эльдаре Насретдинове. На этой неделе нас заинтересовали подвиги другого местного депутата. О нем материал «Коррупция в Башкирии: Как депутат своей маме помогал».

Иногда наши журналисты способны писать сценарии к новым сериям «Секретных материалов». Иначе как объяснить, ситуацию, когда герой материала то ли есть, то ли пропал. Читайте «Уголовное дело Шредингера» в Башкирии: подозреваемый одновременно есть и его нет».

Митинги прошли в Москве и в Уфе. «Камень брошен. Волны пошли». 25-летнего уфимца арестовали из-за пластиковой бутылки. А дочь участника митинга, стоявшего с дубинкой в руках, написала стихи: «На папе надпись «ОМОН».

Война-войной, а обед по расписанию.

Это не мы утверждаем, это еще Фридрих Вильгельм I сказал, внук которого разрешил татарам селиться в Восточной Пруссии. Наши же материалы, освящены питанию детей и взрослых. Если ваши дети собираются в школу, обязательно прочтите «Блюдечки с дизайн-каемочкой: о чем забыла новая система питания в школах Башкирии?». Не лишним будет ознакомиться и со статьей «В Уфе решили добиваться здоровья и долголетия посредством «Школы здорового питания»

Врио главы Башкирии сравнил Благовещенск с глухим захолустьем. После этого (так совпало, мы не виноваты!) Артур Идельбаев покинул пост руководителя Центра развития туризма Башкирии. Может потому что у нас велосипедов не было? Ну теперь-то будут! В Уфе инвесторы вложат 85 млн рублей в сеть проката велосипедов и самокатов. Почему в Уфе? Так даже итальянские путешественники проехали на велосипеде по Уфе.

85 млн. рублей на 15 млн. рублей меньше, чем цифра 100 млн. рублей. Именно в эту сумму оценила свой ущерб потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе. Стоит заметить, что экс-дознавательнице в суде по делу о групповом изнасиловании в Уфе стало дурно.

Башкиры из соседних регионов попросили подходить к изучению языка осторожнее. Пока неизвестно, возник ли языковой вопрос на традиционном августовском совещании. Но точно известно, что финансовой грамотности буду обучать с помощью уличной рекламы.