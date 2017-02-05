В Башкирии 45 многодетным женщинам вручили госнаграды и 10 тысяч рублей

Каждая из мам воспитывает по пять и более детей.

Заместитель Премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов поздравил всех присутствующих: «Глядя на вас, уважаемые женщины, и не подумаешь, что страна переживает демографический кризис. Каждая из вас воспитывает по пять и более детей. А сегодня средний возраст рождения первого ребенка приходится у женщин на 27 лет. В эти годы каждая из вас уже воспитывала одного, двух, а то и более детей! Поэтому сегодня правительство республики по поручению главы Башкортостана Рустэма Хамитова работает над дополнительными мерами господдержки как молодых семей, так и многодетных семей».