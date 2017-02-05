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В Башкирии 45 многодетным женщинам вручили госнаграды и 10 тысяч рублей
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В Башкирии 45 многодетным женщинам вручили госнаграды и 10 тысяч рублей

17 августа, 11:24ОбществоДмитрий СаламатинФото: Пресс-служба правительства РБ.
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