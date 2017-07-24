Константин Толкачев прокомментировал баттл Гнойного и Оксимирона

Комментарий появился у председателя Курултая на страничке в Facebook.

Напомним, рэп-баттл между двумя исполнителями прошёл в Санкт-Петербурге 6 августа, но был опубликован в ночь на 14 августа на Youtube. Ролик стал настоящим хитом и побил все рекорды по просмотрам. Только за сутки его посмотрело более 10 млн человек. В рэп-поединке по решению пяти судей выиграл рэпер Гнойный, он же Слава КПСС.

- После такой прессы не мог не ознакомиться с баттлом Гнойного и Оксимирона. Увиденное и услышанное – сильно впечатлило. Оба персонажа не обделены литературным поэтическим даром, легко управляют рифмами, образами, метафорами, делают отсылки к предшественникам.

Раскованность и смелость, неотфильтрованная лексика, все это конечно, далеко от традиционной поэзии. Но ведь когда-то людей шокировали и выступления Маяковского, который в итоге стал одним из самых почитаемых поэтов серебряного века. И вообще история знает немало примеров, когда андеграунд становился мейнстримом. На фоне общего снижения интереса к «бумажной литературе» фактически вырос новый жанр поэзии, который нашел широкий отклик в массах. А для людей творческих появилась площадка для самовыражения и раскрытия своего потенциала. Хотя все написанное, конечно, не бесспорно, - сказал Константин Толкачёв.

Оксимирон (OXXXYMIRON, настоящее имя - Мирон Федоров) - русскоязычный артист, фристайл, хип-хоп и грайм исполнитель, исполнительный директор букинг-агентства Booking Machine.