Константин Кузнецов покинул должность директора издательства "Башкортостан"

Он проработал гендиректором организации всего месяц.

Врио гендиректора издательства "Башкортостан" Константин Кузнецов, возглавивший госпредприятие в июле, покинул эту должность. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Уфа".

Как сообщили изданию в приемной издательства, обязанности гендиректора пока никому не переданы.

- С августа прошлого года вопросы назначения директоров всех унитарных предприятий перестали быть прерогативой профильных министерств и ведомств и были переданы главе минземимущества Евгению Гурьеву, - говорится в сообщении. - В министерстве смену руководителя издательства пока не прокомментировали.

Предыдущий руководитель издательства Константин Тупиков работал в издательстве менее полугода - с февраля по июль.

Сегодня арбитраж Башкирии должен рассмотреть иск минземимущества о признании издательства банкротом. В 2015 году чистый убыток предприятия составил 49,3 млн руб при выручке 255,77 млн руб. Стоимость чистых активов оценивалась на начало 2016 года в 213,5 млн руб.

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