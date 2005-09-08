Константин Кузнецов покинул должность директора издательства "Башкортостан"
Врио гендиректора издательства "Башкортостан" Константин Кузнецов, возглавивший госпредприятие в июле, покинул эту должность. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Уфа".
Как сообщили изданию в приемной издательства, обязанности гендиректора пока никому не переданы.
- С августа прошлого года вопросы назначения директоров всех унитарных предприятий перестали быть прерогативой профильных министерств и ведомств и были переданы главе минземимущества Евгению Гурьеву, - говорится в сообщении. - В министерстве смену руководителя издательства пока не прокомментировали.
Предыдущий руководитель издательства Константин Тупиков работал в издательстве менее полугода - с февраля по июль.
Сегодня арбитраж Башкирии должен рассмотреть иск минземимущества о признании издательства банкротом. В 2015 году чистый убыток предприятия составил 49,3 млн руб при выручке 255,77 млн руб. Стоимость чистых активов оценивалась на начало 2016 года в 213,5 млн руб.