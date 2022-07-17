В Башкирии предпринимателям-инвалидам обещают поддержку

В Башкирии предпринимателям-инвалидам обещают поддержку
В Башкирии предпринимателям-инвалидам обещают поддержку
Вчера, 17:36ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Изменения планируется внести в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства.

Согласно изменениям, которые планируется внести в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели, которые являются инвалидами и осуществляют деятельность без наемных работников, смогут получить статус социальных предприятий и рассчитывать на меры господдержки.

На аналогичный статус может претендовать субъект малого или среднего предпринимательства, в штате которого не менее половины работников составляют инвалиды (их количество лиц должно быть не менее двух).

Еще одним условием является доля расходов на оплату труда инвалидов: она должна составлять не менее 25%.

Поддержка предусмотрена национальным проектом «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Реализуемый по поручению президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает всемерную помощь субъектам бизнеса, а также создание и сохранение рабочих мест, в том числе для инвалидов.

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Касается каждого
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