Улицу Уфы, ведущую на трассу М5, полностью перекроют на два года

Через неделю, 25 июля, будет перекрыт участок улицы Пугачева в связи с ее реконструкцией. Движение от ул. Геофизиков до ул. Бородинской будет полностью закрыто почти на два года — до 30 июня 2024 года. Как уточняет уфимская мэрия, работы приурочены к 450-летию столицы Башкирии.
Уточняется, что жителям этого участка дороги, а также владельцам торговых точек, осуществляющим свою деятельность на этом участке, доступ к закрытой территории будет открыт.
По информации представителя заказчика, эти меры требуются, в первую очередь, для сокращения сроков реконструкции.
Объездная дорога протяженностью 3,2 км была построена по ул. Геофизиков, Испытателей и Бородинской. Планируется, что на ней будет установлено наружное освещение и остановки общественного транспорта. К сегодняшнему дню, 17 июля, объездная дорога должна быть построена, в течение следующей недели будет наноситься дорожная разметка, также поставят дорожные знаки и барьерные ограждения.
Уфимская мэрия отмечает, что с момента закрытия участка ул. Пугачева возможны затруднения движения автотранспорта. В качестве альтернативной дороги предлагается рассмотреть возможность заезда/выезда в Уфу через М5 и Оренбургский тракт.
Напомним, реконструкция улицы Пугачева входит в план создания нового транспортного коридора «Южные ворота». Продолжением коридора будет строительство новой улицы Генерала Рыленко и транспортная развязка на пересечении данных улицы. Ранее сообщалось, что для реконструкции улицы будет изъято около 59 земельных участков, на которых расположены жилые и коммерческие здания.