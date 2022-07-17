Улицу Уфы, ведущую на трассу М5, полностью перекроют на два года

Улицу Уфы, ведущую на трассу М5, полностью перекроют на два года
Улицу Уфы, ведущую на трассу М5, полностью перекроют на два года
Вчера, 09:40ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Улицу Пугачева все-таки закроют на продолжительный срок для реконструкции.

Через неделю, 25 июля, будет перекрыт участок улицы Пугачева в связи с ее реконструкцией. Движение от ул. Геофизиков до ул. Бородинской будет полностью закрыто почти на два года — до 30 июня 2024 года. Как уточняет уфимская мэрия, работы приурочены к 450-летию столицы Башкирии.

Уточняется, что жителям этого участка дороги, а также владельцам торговых точек, осуществляющим свою деятельность на этом участке, доступ к закрытой территории будет открыт.

По информации представителя заказчика, эти меры требуются, в первую очередь, для сокращения сроков реконструкции.

Объездная дорога протяженностью 3,2 км была построена по ул. Геофизиков, Испытателей и Бородинской. Планируется, что на ней будет установлено наружное освещение и остановки общественного транспорта. К сегодняшнему дню, 17 июля, объездная дорога должна быть построена, в течение следующей недели будет наноситься дорожная разметка, также поставят дорожные знаки и барьерные ограждения.

Фото:ufacity.info

Уфимская мэрия отмечает, что с момента закрытия участка ул. Пугачева возможны затруднения движения автотранспорта. В качестве альтернативной дороги предлагается рассмотреть возможность заезда/выезда в Уфу через М5 и Оренбургский тракт.

Напомним, реконструкция улицы Пугачева входит в план создания нового транспортного коридора «Южные ворота». Продолжением коридора будет строительство новой улицы Генерала Рыленко и транспортная развязка на пересечении данных улицы. Ранее сообщалось, что для реконструкции улицы будет изъято около 59 земельных участков, на которых расположены жилые и коммерческие здания.

дороги
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