Улицу Уфы, ведущую на трассу М5, полностью перекроют на два года

Через неделю, 25 июля, будет перекрыт участок улицы Пугачева в связи с ее реконструкцией. Движение от ул. Геофизиков до ул. Бородинской будет полностью закрыто почти на два года — до 30 июня 2024 года. Как уточняет уфимская мэрия, работы приурочены к 450-летию столицы Башкирии.