Студент из Октябрьского победил в федеральном конкурсе «Студенческий стартап»

— По предварительным итогам конкурса «Студенческий стартап» по количеству финалистов УГНТУ стал третьим вузом в Росси! — подчеркнул ректор Олег Баулин. — Я хотел бы обратить внимание на то, что мы даже в республике не самый крупный университет, а в стране смогли занять третье место по количеству финалистов. Это о многом говорит. И этот успех не случаен. Мы уделяем действительно большое внимание развитию стартапов как дипломов технологического и социального предпринимательства. У нас в университете более 200 клубов по интересам, в которых ребята вне зависимости от того, на каком направлении подготовки обучаются, могут себя попробовать в области социального-технологического предпринимательства. У многих получается, они начинают воплощать свои идеи в жизнь, и у нас в итоге такие высокие результаты!.