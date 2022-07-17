«Доколе будут издеваться?!»: жительница Башкирии не может добиться лекарств для мужа

Жительнице Башкирии около года не удается наладить лечение мужа, которому требуется препарат «Вазапростан», вошедший в 2021 году в пятерку самых дорогих лекарств, имеющихся в ассортименте аптек.

В комментариях к постам паблика ЦУР РБ, куда жители республики традиционно отправляют свои жалобы в надежде, что проблемы будут решены, к властям республики обратилась жительница республики Елена Потоцкая. По ее словам, муж Елены — ветеран боевых действий, прослуживший в армии 20 лет, больше года не может добиться лечения ног. Для этого необходим лекарственный препарат «Вазапростан», вошедший в 2021 году в пятерку самых дорогих лекарств, имеющихся в ассортименте аптек. Ответы представителей Министерства здравоохранения РБ просят подождать, чтобы разобраться в вопросе, и обещают дать оперативный ответ. Судя по скриншотам, которые прилагает к своим сообщениям, ответа Елена Потоцкая ждет не меньше полугода. Фото: ВКонтакте — Доколе будут издеваться над больным человеком? Ждут, когда он или умрет, или ноги ампутируют? И ведь врут постоянно, шаблонами отвечают, только даты разные. <…> Вынуждены написать в прокуратуру. <…> В данный момент муж лежит, сжав зубы от боли, воспалились ноги. Я что делать должна? Почку продать, чтоб за свой счет [лекарство] купить? — пишет Елена Потоцкая. Напомним, что в июне под очередным постом ЦУРа в ответ на еще одно обращение Елены Потоцкой поступило сообщение от официального представителя Министерства здравоохранения РБ Тагира Гизатуллина. Согласно данным на 28 июня лекарственный препарат «Вазапростан» по этому вопросу закупают в соответствии с ФЗ-44, он должен поступить до середины июля 2022 года. Последний на данный момент ответ Елена получила от сотрудника ЦУР РБ Камиля Ахунова, который уточнил, что вопрос «находится в работе у коллег из Министерства здравоохранения РБ», ответ от них поступит ориентировочно до 19 июля.

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