За вред, нанесенный землям Зауралья, с компании «Таналык» суд взыскал 604 млн рублей

За вред, нанесенный землям Зауралья, с компании «Таналык» суд взыскал 604 млн рублей
За вред, нанесенный землям Зауралья, с компании «Таналык» суд взыскал 604 млн рублей
Сегодня, 11:47ОбществоИрина ДеревянчукФото: dprom.online
Росприроднадзор обратился в суд после того, как организация не возместила ущерб добровольно.

Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора еще в марте 2021 года обратилось с исковым заявлением к компании, которая не стала возмещать ущерб нанесенный землям Зауралья в добровольном порядке.

В судебных документах сказано, что компания вела добычу золота за пределами лицензионного участка. Росприроднадзор пришел к выводу, что при проведении работ открытым бульдозерно-гидравлическим способом предприятие уничтожило плодородный слой почвы на этом участке.

Напомним, 15 мая, на заседании комиссии по вопросам деятельности недропользователей об этом говорил и глава Башкирии. Радий Хабиров тогда раскритиковал работу некоторых золотодобывающих компаний республики, среди них была и компания «Таналык». Глава региона тогда заявил, что компания добывала золото за пределами установленного участка, а также «изменила устье реки и не проводила рекультивацию территорий».

– Исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу о том, что материалами настоящего дела подтверждается факт нарушения требований природоохранного законодательства, повлекшего причинение вреда почве, а также размер исчисленного истцом и предъявленного к взысканию ущерба, – сообщается в решении суда, которое, между тем организация будет обжаловать.

604,8 млн рублей в возмещение вреда, причиненного почвам при добыче золота на участке Таналыкская россыпь в Баймакском районе Башкирии должны быть выплачены в доход бюджета муниципалитета. Также компания должна разработать и утвердить проект рекультивации земель общей площадью 48,38 тыс. кв. м и провести ее. Должна, но пока не обязана – компания подала апелляцию на решение суда.

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