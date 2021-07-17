За вред, нанесенный землям Зауралья, с компании «Таналык» суд взыскал 604 млн рублей

Напомним, 15 мая, на заседании комиссии по вопросам деятельности недропользователей об этом говорил и глава Башкирии. Радий Хабиров тогда раскритиковал работу некоторых золотодобывающих компаний республики, среди них была и компания «Таналык». Глава региона тогда заявил, что компания добывала золото за пределами установленного участка, а также «изменила устье реки и не проводила рекультивацию территорий».