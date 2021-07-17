В Уфе художник создаёт портреты людей с особенностями здоровья и дарит их моделям

В Уфе художник создаёт портреты людей с особенностями здоровья и дарит их моделям
В Уфе художник создаёт портреты людей с особенностями здоровья и дарит их моделям
Сегодня, 14:56ОбществоИрина ДеревянчукФото: Mash Batash
На сегодня он написал уже 30 портретов и останавливаться не планирует.

Телеграм-канал Mash Batash публикует добрую новость. Молодой парень рисует портреты людей, в здоровье или развитии которых есть некоторые нюансы. 19-летний Азамат сначала нарисовал портрет девушки Алены с тяжелым диагнозом. Восторг модели вдохновил парня продолжать доброе творчество.

Сообщают, что Азамат уже запечатлел: родственника с ДЦП, мальчика с опухолью глаза, подростка-колясочника. – Все произведения он безвозмездно отдаёт героям картин. Сделано уже 30 рисунков и это не предел творческого потенциала уфимца. Респект!, – выражают Азамату свое почтение авторы канала.

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