В России рассчитали период выплаты накопительной пенсии на 2022 год

В России рассчитали период выплаты накопительной пенсии на 2022 год
В России рассчитали период выплаты накопительной пенсии на 2022 год
Сегодня, 17:48ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1 Mi
Он будет таким же, как и в 2021 году.

Министерство труда и социальной защиты России направило на рассмотрение подготовленный проект федерального закона «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год». Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на «Российскую газету».

Данный проект был разработан в согласовании с Министерством финансов, Министерством экономического развития, Федеральной службой государственной статистики и Пенсионным фондом.

— Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2022 год устанавливается продолжительностью 264 месяца, — сообщается в первой статье проекта. Согласно документу, продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о количестве и продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет. Напомним, в 2021 году период выплаты накопительной пенсии тоже составил 264 месяца.

Граждане могут получить пенсионные накопления в виде срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, или в виде накопительной пенсии, рассказали изданию в Пенсионном фонде России.

Материалы по теме:
выплаты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы