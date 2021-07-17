В России рассчитали период выплаты накопительной пенсии на 2022 год

Он будет таким же, как и в 2021 году.

Министерство труда и социальной защиты России направило на рассмотрение подготовленный проект федерального закона «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год». Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на «Российскую газету». Данный проект был разработан в согласовании с Министерством финансов, Министерством экономического развития, Федеральной службой государственной статистики и Пенсионным фондом. — Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2022 год устанавливается продолжительностью 264 месяца, — сообщается в первой статье проекта. Согласно документу, продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о количестве и продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет. Напомним, в 2021 году период выплаты накопительной пенсии тоже составил 264 месяца. Граждане могут получить пенсионные накопления в виде срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, или в виде накопительной пенсии, рассказали изданию в Пенсионном фонде России.

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