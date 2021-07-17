В ожоговом центре Уфы пришел в себя мальчик, потерявший кисти рук от удара током

Родственникам удалось поговорить с ним по телефону и еще не до конца понял, что случилось.

В социальных сетях сообщается, что Ильназ Давлетов, который 7 июля прикоснулся к трансформаторной будке и остался без кистей рук, пришел в себя, хотя все еще остается в тяжелом состоянии – Говорит, все хорошо, целый день мультики смотрит. «Я не один, со мной медсестра». По общению и по словам врачей, он еще не осознал, что остался без ручек, – приводит слова мамы Ильназа Зульфии Давлетовой паблик Моя Уфа. В паблике же сообщается, что инцидентом заинтересовались следователи, организована доследственная проверка. В ожоговом центре Уфы врачи готовятся к длительному восстановлению ребенка. – Его ждет ряд реконструирующих операций, и лечение будет продолжено в ожоговом отделении, – приводит паблик слова заведующего ожоговым отделением Республиканского ожогового центра больницы №18 Руслана Гиматдинова.

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