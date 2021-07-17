Лишившийся ног блогер из Башкирии поделился новыми воспоминаниями о трагедии в Омске

Приехал навестить своего друга, который погиб при обрушении казармы 12 июля 2015. Все ещё помню, как за несколько дней он говорил, что хочет домой, что хочет сбежать.. такое ощущение, что он чувствовал. Эту фотографию, что на памятнике, мы сняли на мой телефон, после церемонии принятия присяги. Кто вообще мог подумать, что она станет для него надгробной? Немножко себя чувствую виноватым, ведь это я его уговорил, чтобы он попросился в ту роту, куда я попал. Аргументировал это тем, чтобы будем друг друга поддерживать, помогать, защищать. О его смерти я узнал только на 40й день после трагедии. Тогда я лежал в реанимации в тяжёлом состоянии. Очень переживал.Рустам Набиев