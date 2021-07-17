Лишившийся ног блогер из Башкирии поделился новыми воспоминаниями о трагедии в Омске

Лишившийся ног блогер из Башкирии поделился новыми воспоминаниями о трагедии в Омске
Лишившийся ног блогер из Башкирии поделился новыми воспоминаниями о трагедии в Омске
Сегодня, 09:45ОбществоИрина ДеревянчукФото: соцсети Рустана Набиева
Рустам Набиев почтил память сослуживцев, погибших при трагедии в Омске и посетил могилу своего друга в Чекмагуше.

Напомним, ровно 6 лет назад, летом 2015 года под Омском обрушилась казарма ВДВ: 24 десантника погибли, 21 выжил. Лишившийся обеих ног Рустам Набиев был самым тяжелым из пострадавших. Сегодня он мотиватор и спортсмен, обладатель «золота» в международных турнирах, муж и отец.

На своей странице в Instagram Набиев напомнил о трагедии, в которой среди 24 погибших был и его близкий друг Фидан Мамлиев.

Приехал навестить своего друга, который погиб при обрушении казармы 12 июля 2015. Все ещё помню, как за несколько дней он говорил, что хочет домой, что хочет сбежать.. такое ощущение, что он чувствовал. Эту фотографию, что на памятнике, мы сняли на мой телефон, после церемонии принятия присяги. Кто вообще мог подумать, что она станет для него надгробной? Немножко себя чувствую виноватым, ведь это я его уговорил, чтобы он попросился в ту роту, куда я попал. Аргументировал это тем, чтобы будем друг друга поддерживать, помогать, защищать. О его смерти я узнал только на 40й день после трагедии. Тогда я лежал в реанимации в тяжёлом состоянии. Очень переживал.Рустам Набиев

Набиев в посте возмутился, что виновные в убийстве 24 человек все ещё на свободе, никто из них не понёс заслуженного наказания. – О какой справедливости можно тут говорить?, – задается он риторическим вопросом.

Вечная память всем погибшим.Рустам Набиев

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