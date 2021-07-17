Новым генеральным директором «Башавтотранса» стал его прежний гендир Надир Самиев

Новым генеральным директором «Башавтотранса» стал его прежний гендир Надир Самиев
Новым генеральным директором «Башавтотранса» стал его прежний гендир Надир Самиев
Сегодня, 10:18ОбществоИрина ДеревянчукФото: соцсети
Интереснейшие кадровые перестановки произошли В ГУП «Башавтотранс».

15 июля состоялся конкурс на замещение должности, объявленный региональным минземимуществом. Его победитель и должен был занять место Надира Самиева. В итоге место Надира Самиева занял… Надир Самиев.

Интрига сохранялась, конкурс проходил в два этапа, претендентов было двое. На первом кандидаты проходили тестирование, которое должно было выявить уровень знаний. На втором этапе комиссия конкурса изучала и оценивала программы развития «Башавтотранса», которые претенденты подготовили заранее.

Победителю конкурса Самиеву предстоит возглавить убыточное предприятие, при выручке за первый квартал 718,8 млн рублей убыток составил 330,0 млн рублей. Основные средства компании оцениваются в 3 млрд, численность работников – почти 5,7 тыс. человек, – сообщает UFA.AIF.RU.

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