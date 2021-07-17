Новым генеральным директором «Башавтотранса» стал его прежний гендир Надир Самиев

Интрига сохранялась, конкурс проходил в два этапа, претендентов было двое. На первом кандидаты проходили тестирование, которое должно было выявить уровень знаний. На втором этапе комиссия конкурса изучала и оценивала программы развития «Башавтотранса», которые претенденты подготовили заранее.