Глава Росприроднадзора намерена оспорить решение суда на сброс «БСК» ртути в Белую

– В прошлом году во время очередной проверки наши инспекторы обнаружили в Белой хлороформ и 1,2-дихлорпропан. Количество было такое, что появились донные отложения. Мы заявили о недопустимости такого поведения, на что компания ответила интересным ходом: обратилась к нам за разрешением на слив нечистот, – продолжила возмущение Радионова.