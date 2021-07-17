Глава Росприроднадзора намерена оспорить решение суда на сброс «БСК» ртути в Белую

На своей странице в Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова возмутилась и выразила категорическое несогласие с легализацией сброса вредных веществ, в т.ч. ртути в реку Белую.
Радионова сообщила, что суд обязал Службу выдать разрешение «Башкирской содовой компании» на сброс вредных веществ в реку Белую. Решение придется исполнить, но Радионова заявила, что его будут обжаловать.
– «Башсода» хотела легально сбрасывать в реку ртуть, кадмий, свинец и другие вещества — с превышением нормативов по некоторым в десять раз! Мы отказали! Я приезжала с проверкой на их производство и видела совершенно хищническое отношение к природным ресурсам, – поделилась госпожа Радионова.
– В прошлом году во время очередной проверки наши инспекторы обнаружили в Белой хлороформ и 1,2-дихлорпропан. Количество было такое, что появились донные отложения. Мы заявили о недопустимости такого поведения, на что компания ответила интересным ходом: обратилась к нам за разрешением на слив нечистот, – продолжила возмущение Радионова.
Удивительно, но компания смогла оспорить в суде отказ в выдаче разрешения. Тем не менее мы не можем допустить попадание в реку такого огромного количества загрязняющих веществ. Нормативы едины для всех! Будем оспаривать это решение в вышестоящей инстанции.
Напомним, вчера, 16 июля стало известно что Арбитражный суд Уральского округа В Екатеринбурге оставил без изменений решение Арбитражного суда Башкирии о передаче акций «Башкирской содовой компании» в собственность Российской Федерации. Так, решение предыдущих судебных инстанций остались в силе.Если решение не будет обжаловано в Верховном Суде России, то компания окончательно перейдет в собственность государства.