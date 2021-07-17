Глава департамента строительства и архитектуры Олег Байдин о будущем дорог Башкирии

На своей странице в социальной сети Олег Байдин выложил подробный рассказ о своей работе, а главное о башкирских перспективах в международных транспортных узлах.
Речь велась об одном из направлений его работы – о развитии территории региона с точки зрения дорожного сообщения. Своими соображениями об одном из таких проектов – дороге «Бавлы – Кумертау» в рамках международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».
Международный коридор «Европа – Западный Китай» по маршруту «Санкт – Петербург – Казань – Оренбург – Актюбинск – Алматы – Хоргос» – оптимальный путь из Европы в Китай, с минимальным количеством стран-участниц и границ. Этот путь и обеспечивает развитие связей европейских государств с Российской Федерацией и странами Средней и Юго-Восточной Азии, обходит загруженный Московский транспортный узел и позволяет активно использовать транзитные коммуникации страны для международного транзита.
В них Байдин в первую очередь включает:
– российские порты, расположенные на Балтийском море: Архангельск, Мурманск, водные пути рек Волжского бассейна;
– железнодорожную сеть. Транспортный коридор проходит через Ленинградскую, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую и Оренбургскую области, республики Татарстан, Башкортостан, Чувашию.
– Общая протяженность международного коридора «Европа – Западный Китай» составляет 8,5 тыс. км, в том числе, 2,2 тыс. км - по территории РФ. Категория дороги – 1б. Число полос движения – 4-6. Максимальная скорость движения – 120 км/час, – приводит данные он.
Часть коридора – проект «Бавлы – Кумертау» - предполагает строительство 4-полосной платной дороги первого класса протяженностью по Башкирии 283,3 км. Байдин пишет, что она в три раза сократит транспортные издержки. В зоне маршрута, помимо крупных промышленных городов также находится особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алга».
По моему мнению, в условиях глобализации мировой экономики и перевода промышленных предприятий из Европы в Азию, когда роль евроазиатского сухопутного транзита резко возросла, наблюдается лавинообразный рост объемов товарооборота между Европой и Азией, проект имеет не только колоссальный экономический потенциал, но и стратегическое для культурного, туристического, политического развития республики, значение.Олег Байдин
Упомянув то, что детали и ход реализации проекта пока обсуждаются Байдин уточнил, что лишь обозначил основные преимущества, а более подробно транспортные перспективы региона пригласил обсудить в комментариях.
– Подытожу следующим. У России в целом, и у Башкирии в частности, есть глобальные цели – достижение уровня жизни, как в Европе, а темпов развития экономики, как в Азии. Очень надеюсь, что этот «дорожный» проект станет еще одним шагом в решении этих задач, – заключил свои мысли Олег Байдин.