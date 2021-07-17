Глава департамента строительства и архитектуры Олег Байдин о будущем дорог Башкирии

– Подытожу следующим. У России в целом, и у Башкирии в частности, есть глобальные цели – достижение уровня жизни, как в Европе, а темпов развития экономики, как в Азии. Очень надеюсь, что этот «дорожный» проект станет еще одним шагом в решении этих задач, – заключил свои мысли Олег Байдин.