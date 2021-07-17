Глава департамента строительства и архитектуры Олег Байдин о будущем дорог Башкирии

Глава департамента строительства и архитектуры Олег Байдин о будущем дорог Башкирии
Глава департамента строительства и архитектуры Олег Байдин о будущем дорог Башкирии
Сегодня, 16:59ОбществоИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Бывший главный архитектор Уфы, а ныне глава Департамента строительства и архитектуры в Правительстве Башкирии рассказал о перспективах транспортных коридоров в Башкирии.

На своей странице в социальной сети Олег Байдин выложил подробный рассказ о своей работе, а главное о башкирских перспективах в международных транспортных узлах.

Речь велась об одном из направлений его работы – о развитии территории региона с точки зрения дорожного сообщения. Своими соображениями об одном из таких проектов – дороге «Бавлы – Кумертау» в рамках международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

Международный коридор «Европа – Западный Китай» по маршруту «Санкт – Петербург – Казань – Оренбург – Актюбинск – Алматы – Хоргос» – оптимальный путь из Европы в Китай, с минимальным количеством стран-участниц и границ. Этот путь и обеспечивает развитие связей европейских государств с Российской Федерацией и странами Средней и Юго-Восточной Азии, обходит загруженный Московский транспортный узел и позволяет активно использовать транзитные коммуникации страны для международного транзита.

Фото:Олег Байдин vk.com

В них Байдин в первую очередь включает:

– российские порты, расположенные на Балтийском море: Архангельск, Мурманск, водные пути рек Волжского бассейна;

– железнодорожную сеть. Транспортный коридор проходит через Ленинградскую, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую и Оренбургскую области, республики Татарстан, Башкортостан, Чувашию.

– Общая протяженность международного коридора «Европа – Западный Китай» составляет 8,5 тыс. км, в том числе, 2,2 тыс. км - по территории РФ. Категория дороги – 1б. Число полос движения – 4-6. Максимальная скорость движения – 120 км/час, – приводит данные он.

Часть коридора – проект «Бавлы – Кумертау» - предполагает строительство 4-полосной платной дороги первого класса протяженностью по Башкирии 283,3 км. Байдин пишет, что она в три раза сократит транспортные издержки. В зоне маршрута, помимо крупных промышленных городов также находится особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алга».

По моему мнению, в условиях глобализации мировой экономики и перевода промышленных предприятий из Европы в Азию, когда роль евроазиатского сухопутного транзита резко возросла, наблюдается лавинообразный рост объемов товарооборота между Европой и Азией, проект имеет не только колоссальный экономический потенциал, но и стратегическое для культурного, туристического, политического развития республики, значение.Олег Байдин

  • Первое. Идея участия в транспортном коридоре заключается в концентрации транспортных, грузовых и пассажирских потоков на магистралях, имеющих максимальную пропускную способность и высокий уровень инфраструктуры, что способствует повышению эффективности грузовых и пассажирских перевозок, их удешевлению из-за эффекта масштаба, а также возникновению синергии за счет взаимодействия нескольких видов транспорта.
  • Второе. Повышение инвестиционной привлекательности республики в целом и развитие «Алги» в частности. Участие республики в этом проекте стимулирует интерес инвесторов, которым важно наличие крупных транспортных узлов - таких, как пересечения скоростных автотрасс, крупные станции, аэропорты, центры грузоперевалки, речные порты.
  • Третье - развитие международного туризма и культурных связей за счет повышения транспортной доступности региона.
  • Четвертое, если мы обсуждаем укрепление демографического потенциала республики, то это решается, в том числе, за счет миграции населения в зону экономической активности, которую может обеспечить строительство и дальнейшее обслуживание дорожной инфраструктуры по маршруту «Бавлы – Кумертау».

Упомянув то, что детали и ход реализации проекта пока обсуждаются Байдин уточнил, что лишь обозначил основные преимущества, а более подробно транспортные перспективы региона пригласил обсудить в комментариях.

– Подытожу следующим. У России в целом, и у Башкирии в частности, есть глобальные цели – достижение уровня жизни, как в Европе, а темпов развития экономики, как в Азии. Очень надеюсь, что этот «дорожный» проект станет еще одним шагом в решении этих задач, – заключил свои мысли Олег Байдин.

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