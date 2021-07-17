Эксперт рассказал, какими продуктами могут отравиться уфимцы летом

Кандидат биологических наук Уфимского колледжа отраслевых технологий (УКОТ) Артем Слинкин рассказал Mkset, какие продукты могут привести к больничной койке.
Одним из безобидных, на первый взгляд, продуктов является мороженое. Мягкое, охлаждающее, любых видов и вкусов, оно является универсальным спасением для детей и взрослых в жару, однако, съев недоброкачественный десерт, детям и взрослым придется несладко.
— В мороженом, которое находится при низкой температуре в морозилке, микробы не размножаются. Те микроорганизмы, которыми можно отравиться, любят температуру человеческого тела. Либо же могут размножаться при размораживании продукта. Но есть вероятность того, что такие микробы могут попасть при производстве мороженого с оборудования, рук персонала и так далее. Поскольку в мороженом содержится много сахара, сливок и молочного жира, то оно может стать благоприятной средой для размножения микробов, которые могут вызвать пищевое отравление, либо могут выработать токсины, наносящие вред человеку, — рассказал биолог.
Специалист также отметил, что отравление мороженым может произойти из-за некачественного сырья или красителя, который по разным причинам может отсутствовать в составе на упаковке.
Сам потребитель также может стать причиной своего отравления. Слинкин отмечает, что, как правило, это происходит из-за того, что уже открытое мороженое может находиться в холодильнике рядом с сырой курицей, или его начинали есть немытыми руками. Специалист не исключает, что и сам организм человека может побороть те опасные микробы, которые могли случайно попасть в мороженое.
Не стоит забывать обращать внимание и на срок годности мороженого.
— Есть два вида: мягкое мороженое, какое чаще всего продают в ресторанах быстрого питания. Его стоит употреблять сразу же после приготовления. Второй вид — это твердый, хорошо замороженный десерт. Такое мороженое может храниться при низких температурах в морозилке до полугода. Единственный минус — со временем мороженое потеряет вкусовые качества.
Еще один опасный продукт - сладкие творожные сырки.
— Если их неправильно хранить, то они тоже могут стать источником отравления. Потому что в них содержится тоже большое количество сладкого, которое, как мы уже знаем, является благоприятной средой для развития микробов, — пояснил специалист.
Если вкус сырка вызывает подозрение, он стал кислым на вкус или запах, то лучше отправить такой продукт в мусорную корзину и не рисковать своим здоровьем, подчеркивает эксперт.
По личному мнению биолога Артема Слинкина, чаще всего в жару представляют опасность и другие кондитерские изделия, например, пирожные, так как люди иногда неправильно хранят их. Особенно осторожно нужно употреблять кондитерские изделия домашнего производства.
Если говорить о несладких продуктах, то сырое мясо свинины может нести в себе опасность отравления из-за неправильного хранения, куриное мясо может стать источником заражения сальмонеллезом.
Отдельное внимание Слинкин уделил обработке куриных яиц.
— На немытых куриных яйцах могут быть сальмонеллы. Рекомендуется применять правила и нормы по их обработке. К примеру, мыть куриные яйца с раствором пищевой соды. Это не займет много времени, но поможет уберечь себя и близких от различных последствий.
Биолог особенно акцентирует внимание на том, что при малейших приступах пищевого отравления, таких как диарея, рвота, слабость, боли в животе не стоит заниматься самолечением, а следует экстренно обратиться к врачу. Только специалист сможет провести нужные анализы и назначить лечение, исходя из того, какая группа бактерий стала причиной ухудшения самочувствия человека. Особенно внимательно следует относиться к здоровью детей.
Слинкин напомнил про группу людей, у которых наблюдается непереносимость лактозы. Иногда эта патология по симптомам напоминает отравление. Таким пациентам следует быть внимательными при употреблении молочных продуктов. Зачастую симптомом нехватки ферментов, отвечающих за переваривание молочного сахара в организме, могут стать боли в животе после употребления молока.
— В таком случае нужно проследить за состоянием пациента. Если после приема молочных продуктов у него крутит живот, имеется тяжесть, то лучше для определения точного диагноза обратиться к врачу и употреблять безлактозные продукты, — посоветовал биолог.