Эксперт рассказал, какими продуктами могут отравиться уфимцы летом

— В мороженом, которое находится при низкой температуре в морозилке, микробы не размножаются. Те микроорганизмы, которыми можно отравиться, любят температуру человеческого тела. Либо же могут размножаться при размораживании продукта. Но есть вероятность того, что такие микробы могут попасть при производстве мороженого с оборудования, рук персонала и так далее. Поскольку в мороженом содержится много сахара, сливок и молочного жира, то оно может стать благоприятной средой для размножения микробов, которые могут вызвать пищевое отравление, либо могут выработать токсины, наносящие вред человеку, — рассказал биолог.