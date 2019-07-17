Каменный век в Уфе: моемся в корыте у печки, мечтаем об асфальте

Сейчас в это сложно поверить, но в довоенные годы и в особенности после Великой Отечественной войны этот район играл организующую роль в жизни Уфы: здесь размещались все городские органы власти и учреждения. Численность населения района в 1936 году была одной из многочисленных – более 40% всех жителей столицы Башкирии. К сожалению, сейчас жители этого района, в особенности, живущие в Нижегородке и Архиерейке, не имеют даже надежды на то, что когда-нибудь в их доме будет вода, они перестанут водить зимой детей в туалет на улице и мыть их у печки в старинном корыте. И это в 1-2 км от центра Уфы, где стоимость квадратного метра может достигать 135 тысяч рублей.

Дом по улице М. Гафури. В 1,5 км от Телецентра Уфы Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

А район богат своими градообразующими предприятиями, их здесь больше десяти. Первыми на территории района появились агрегатный завод, завод аппаратуры связи и завод низковольтной аппаратуры. Позже появились крупнейшие предприятия, в которых работают семейными династиями: АНК «Башнефть», Башкирэнерго, Судоремонтно-судостроительный завод, Уфимское агрегатное производственное объединение, Уфимское научно-производственное предприятие Молния, Уфимский фанерно-плитный комбинат, Башкирское производственное объединение «Прогресс», Уфимский лакокрасочный завод, ГУП ИПК МВД РБ «Типография имени Ф.Э. Дзержинского», Уфимское протезно-ортопедическое предприятие, Уфимский спирто-водочный комбинат «Золотой век», Башавтотранс.

От цивилизации эти дома отделяет территория УАПО-Технодинамика Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Какой мальчишка с Нижегородки не бегал вниз по Рижской улице на паромную переправу и не мечтал стать капитаном? Да и нам взрослым, наблюдать за идущими по полноводной реке кораблями с берега было куда интереснее, чем просто сидеть на серых бетонных плитах. Несмотря на финансовые проблемы регионального речного флота, у многих жителей Ленинского района еще есть надежда на возвращение Башкирского речного пароходства. Нужна эффективная программа оздоровления, возобновление партнерских отношений с другими предприятиями, в том числе судоремонтно-судостроительным заводом, мотивация и интерес туроператоров.

Говоря о предприятиях, стоит отметить, что в их ведомствах были неплохие санатории и детские оздоровительные лагеря, которые позволяли жителям района (они и составляли основной костяк рабочих на этих заводах) действительно отдохнуть от тяжелой работы и нелегкого быта: зимой – уборка снега, летом – заготовка дров, круглогодично – вода с колонки. Сейчас лагерей почти не осталось, а если и есть возможность отправить в хороший загородный лагерь, то стоимость путевки без профсоюзной поддержки доходит до 35 тысяч рублей за смену.

За поворотом - баня на Зенцова. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Родители Веры Георгиевны У. приехали в конце 60-ых из Средней Азии. Отец – участник войны, до пенсии работал водителем автобуса, мать – фельдшером на заводе. После училища вышла замуж, построили для своей семьи пристрой к родительскому дому, потом небольшую баню во дворе. Потому что для многодетной семьи ходить в баню на улице Зенцова– дорогое удовольствие. До пенсии работали с мужем на ликероводочном заводе в Нижегородке.

Зимой - уборка снега, летом - заготовка дров... Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

«Вся жизнь проходит, как в деревне, - говорит Вера У. - Иногда выбирались летом с детьми в парк Якутова, а зимой тут в гору идти тяжело, до остановки трамвая еще дальше. Была маленькой, ждали, что наши дома снесут. Даже обрадовались, когда все соседи с Украинской улицы переехали в Сипайлово. Их снес 161-ый завод. Ему нужна была территория под очистные сооружения. Снести успели, а построить нет. Людям просто повезло. Мы еще лет 20 ждали, что переедем в цивилизацию. Но уже и мои старшие дети перестали ждать и вынуждены снимать квартиру в городе, ну там, где нормальные люди живут, а младший сын постоянно болеет. Тут многие детки страдают от астмы, потому что бороться с сыростью в ветхом доме бессмысленно…».

Выросшие Дети Подземелья Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Юлия Борисовна М. сетует: «В нашем районе есть и филармония, и галерея «Мирас», даже несколько музеев. Но в вечернее время после школы или работы отсюда не выберешься. Нам смешно, когда люди с центра города рассуждают о плохом асфальте или отсутствии велосипедных дорожек. У нас асфальта никогда не было! После дождя лучше ходить в резиновых сапогах. На крыльце у каждого дома калоши. Велосипед для многих единственный транспорт, чтобы доехать до продуктового магазина. Зато у нас есть единственная булыжная дорога на Трактовой. Сюда даже можно туристов привозить, если фонари поставят… Получается, что «на Луну летать научились, а по Малой Черкизовской вечером пройти боимся!».

Зимой колонку "одевают" в старые шубы, чтобы вода в трубе не промерзла Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Шамиль Ю. на вопрос, почему не пытались взять ипотеку, чтобы уехать из «избушки-развалюшки» ответил: «Мы же тут почти все заводчане. До работы пешком минут за пятнадцать. Если брать ипотеку, пришлось бы искать, что подешевле, то есть в дальние спальные районы. Дети были маленькие. Ни в детсад, ни в школу отвести бы не успели, а после работы … попробуйте с Нижегородки до Инорса добраться хотя бы за полтора часа. Тут они всей улицей до школы вместе идут, после уроков во дворе играют. Вот мы и ждали у моря погоды. Здесь хотя бы во дворе чем-нибудь займешься, чтобы детей не теснить, а там пришлось бы за однокомнатную квартиру с нашими зарплатами до старости платить. Да и кто нам даст эту ипотеку?! Вот на машину кредит дали, и то спасибо. Хоть с детьми летом на рыбалку или за ягодами в лес успеваем съездить. У соседа дом сгорел пять лет назад, успели только сарай потушить, вот в нем и живет, пытается хоть землю продать».

В каждом доме прописано несколько поколений Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Пока стояли у колонки, набирая воду в ведра Шамиля Ю. и вели беседу, к разговору присоединился Руслан Раисович: «Мой отец купил этот дом с расчетом на снос. Это было в начале 70-х. Как видите, дом еще стоит. Пару лет назад, с администрации города приходили, создавали какие-то комиссии, показывали всем 99-ое Постановление Правительства Башкирии. Обещали снести. Наш сосед даже дрова летом решил не заготавливать, поверил. В итоге в середине зимы мы все ему по вязанке отнесли, чтобы не замерз. После этих шумных арестов в мэрии из-за сноса жилья, в администрации все хвост поджали, а мы в своих шалашах остались, как Ленин», - говорит он.

Действительно, такое Постановление №99 от 31 марта 2015 года существует. В нем утверждена Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2015 - 2019 годы (с изменениями на 31 августа 2018 года).

Для расчета объемов средств на переселение граждан из признанных аварийными многоквартирных домов принимается во внимание, что собственники помещений выбирают способы переселения путем мены на другое помещение, приобретенное на первичном рынке жилья, или мены на другое вновь построенное. Переселение граждан по договорам социального найма будет осуществляться во вновь построенные многоквартирные дома.

На этом заводе производят знаменитые на всю страну насосы Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Стоимость затрат на реализацию Программы рассчитана исходя из произведения общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, и предельной стоимости одного квадратного метра жилого помещения.

Таким образом, общий объем финансирования Программы из бюджета Республики Башкортостан составляет 2009776462,50 рубля, в том числе на Уфу должно быть выделено 1008339787,50 рублей.

Представитель Госкомитета РБ по строительству и архитектуре сообщил, что «Республика получит из средств Фонда ЖКХ 282,42 млн рублей. В порядке софинансирования регион добавит 63,4 млн рублей. Эти средства направят на переселение 666 человек из 206 аварийных домов общей площадью 8,38 тысячи квадратных метров, расположенных на территории 10 муниципалитетов».

Известный барак по ул. Шота Руставели, 70/7, о котором пару лет назад даже был сложен рэп для обращения к Президенту России обещают снести к 2021 году. Аварийный дом в Орджоникидзевском районе Уфы буквально разваливается на глазах. О нем говорят даже федеральные СМИ, и мы надеемся, что в ближайшие два года не произойдет трагедии.

Сколько выделено Программой на расселение жителей аварийных омов Ленинского района, выяснить в Центре сноса и распределения жилья не удалось. По крайней мере, узнали, что три дома (№37 по улице Трактовой, №73 по улице Чернышевского №285 по улице Ахметова) попали в этот список и их жители уже должны отмечать новоселье.

Пока же утверждена новая адресная программа Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилья, рассчитанная на 2019-2024 годы. Она позволит предоставить 923 квартиры нуждающимся семьям.