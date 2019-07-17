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Каменный век в Уфе: моемся в корыте у печки, мечтаем об асфальте
Сюжеты:
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Каменный век в Уфе: моемся в корыте у печки, мечтаем об асфальте

18 июля, 00:45ОбществоЛилия КлюковскаяФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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