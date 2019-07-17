Здравоохранение на Урале: система и ее сбои
Проблемы своевременной и качественной медицинской помощи по-прежнему остаются самыми острыми в России.
Реформа системы здравоохранения, ставшая причиной очень большого количества претензий к больницам, сказалась не только на количестве и доступности медучреждений, но и на количестве врачей. В итоге она привела к массовым сокращениям медперсонала, росту нагрузки на оставшихся медиков и жесткому нормированию времени приема. При этом только на бумажную бюрократию уходит треть времени приема, а значит на самого пациента остается примерно 5-7 минут.
Кроме того, согласно майским указам Президента России Владимира Путина, врачи должны получать зарплату в 2 раза больше средней суммы по региону, а средний медицинский персонал — не меньше средней по региону. Формально майский указ сейчас выполнен только в Курганской области. Впрочем, дело в низких зарплатах в регионе: в среднем средний заработок составляет 27,7 тыс. руб. в месяц.
Подробнее можно прочитать в исследовании «Новых Известий».