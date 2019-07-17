Власти Малайзии разочарованы расследованием крушения 777

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Малазийский премьер-министр Махатхир Мохамад выразил недовольство расследованием катастрофы самолета Boeing 777, разбившегося в 2014 году под Донецком.
Об этом стало известно 17 июля, сообщает газета «Известия».
Мохамад сказал, что власти страны разочарованы отсутствием результата расследования. До сих пор не установлена сторона, которая произвела пуск ракеты по лайнеру.
Ранее, в мае, премьер-министр Малайзии заявлял о политизации данного расследования. Он рассказал о стремлении организаторов возложить вину на РФ, а не установить реальную картину событий.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей