В Роспотребнадзоре выявили причину большинства раковых заболеваний
17 июля, 18:11ОбществоФото: pixabay.com
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Курение вызывает такие смертельно опасные заболевания, как хронический бронхит, коронарная болезнь и эмфизема, а также является причиной около 90% онкологических болезней. Такие данные приводит Роспотребнадзор в публикации на своем официальном сайте 17 июля.
В статье отмечается, что токсичность никотина больше, чем аналогичный параметр мышьяка, в три раза сообщает газета «Известия».
Кроме этого, табачный дым в 248 раз токсичнее дыма от газовой горелки и в 4,5 раза - автомобильных выхлопов.
В публикации также приводятся следующие данные: жизнь курильщика в примерно на 20-25 лет короче жизни некурящего человека. У тех, кто начал курить в 15 лет онкологические заболевания развиваются в пять раз чаще, чем у тех, кто начал это делать после 25.
Приводится еще один факт: во время выкуривания пачки сигарет в организме образуется около килограмма жидкого дегтя, часть которого попадает в легкие и в желудок человека.
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