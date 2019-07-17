В Роспотребнадзоре выявили причину большинства раковых заболеваний

В статье отмечается, что токсичность никотина больше, чем аналогичный параметр мышьяка, в три раза сообщает газета «Известия».

Кроме этого, табачный дым в 248 раз токсичнее дыма от газовой горелки и в 4,5 раза - автомобильных выхлопов.

В публикации также приводятся следующие данные: жизнь курильщика в примерно на 20-25 лет короче жизни некурящего человека. У тех, кто начал курить в 15 лет онкологические заболевания развиваются в пять раз чаще, чем у тех, кто начал это делать после 25.