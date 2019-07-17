В Перми власти оценили проектирование дороги в 380 млн рублей

Предполагается провести поэтапное строительство. Сначала — соединить улицу Старцева и проспект Октябрят в границах от развязки улицы Старцева и улицы Уинская до улицы Восстания (примерно 2,6 километров). Второй этап – строительство дороги от пересечения с улицей Восстания до выхода на улицу Соликамскую с пересечением улиц Лядовская и Целинная (приблизительно 7,7 километров). Дополнительные этапы строительства будут согласовано заказчиком в процессе проектирования. Об этом пишет properm.ru.