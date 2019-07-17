Фото: pxhere.com
В Перми власти оценили проектирование дороги в 380 млн рублей
17 июля, 20:17Общество
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Власти Перми готовы заплатить 381 миллион рублей компании, которая разработает проектную документацию строительства в Перми автомобильной дороги «Переход улица Старцева — проспект Октябрят — улица Целинной». Объявлен соответствующий аукцион.
Предполагается провести поэтапное строительство. Сначала — соединить улицу Старцева и проспект Октябрят в границах от развязки улицы Старцева и улицы Уинская до улицы Восстания (примерно 2,6 километров). Второй этап – строительство дороги от пересечения с улицей Восстания до выхода на улицу Соликамскую с пересечением улиц Лядовская и Целинная (приблизительно 7,7 километров). Дополнительные этапы строительства будут согласовано заказчиком в процессе проектирования. Об этом пишет properm.ru.
Городские власти полагают, что новая дорога решит транспортную проблему Висима, жилого комплекса «Грибоедовский», спортивного микрорайона «Ива» и Вышки-2. Проект оценивается в 3,2 миллиарда рублей.
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