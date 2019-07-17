В Башкирии родители попросили прокуратуру защитить детей от судимого учителя
17 июля, 11:24ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Мужчина, принятый на работу в школу, имеет судимость за побои.
Неприятный инцидент предварил начало нового учебного года в школе села Зубово в Уфимском районе. Подробности сообщили в прокуратуре РБ.
По жалобе родителей местных школьников была проведена прокурорская проверка, которая в итоге выявила факт приема на работу учителем начальных классов человека, который имеет судимость за побои.
В прокуратуре отметили, что подобные кадровые решения в школе недопустимы, поскольку они представляют опасность для детей.
По результатам проверки учитель с сомнительной репутацией был уволен, а директор школы наказан в административном порядке.
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