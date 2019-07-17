В Башкирии родители попросили прокуратуру защитить детей от судимого учителя

Неприятный инцидент предварил начало нового учебного года в школе села Зубово в Уфимском районе. Подробности сообщили в прокуратуре РБ.

По жалобе родителей местных школьников была проведена прокурорская проверка, которая в итоге выявила факт приема на работу учителем начальных классов человека, который имеет судимость за побои.

В прокуратуре отметили, что подобные кадровые решения в школе недопустимы, поскольку они представляют опасность для детей.