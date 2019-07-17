В Башкирии проверят СМИ, написавшие про долги известных людей
17 июля, 09:47ОбществоТатьяна МайороваФото: 2gis.ru
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Речь идет о материалах про задолженности супруги врио главы республики Каринэ Хабировой и вице-мэра Уфы Ильдара Юланова.
Сюжеты: Власть без цензуры
Накануне, 16 июля, руководитель регионального Управления Федеральной службы судебных приставов Ильнур Махмутов прокомментировал сообщения о долгах, которые якобы имеются у Каринэ Хабировой и Ильдара Юланова.
По словам Ильнура Махмутова, сведения о данных штрафах в базе исполнительных производств судебных приставов не имеются.
При этом он не уточнил, является ли Каринэ Аветисян, о неоплаченных долгах которой шла речь в ряде публикацией, тезкой супруги Радия Хабирова.
При этом, как сообщает «Башинформ», материалы из СМИ и соцсетей, успевших написать про задолженности известных людей, будут переданы «в компетентные органы».
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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