В Башкирии проверят СМИ, написавшие про долги известных людей

Накануне, 16 июля, руководитель регионального Управления Федеральной службы судебных приставов Ильнур Махмутов прокомментировал сообщения о долгах, которые якобы имеются у Каринэ Хабировой и Ильдара Юланова.

По словам Ильнура Махмутова, сведения о данных штрафах в базе исполнительных производств судебных приставов не имеются.

При этом он не уточнил, является ли Каринэ Аветисян, о неоплаченных долгах которой шла речь в ряде публикацией, тезкой супруги Радия Хабирова.

При этом, как сообщает «Башинформ», материалы из СМИ и соцсетей, успевших написать про задолженности известных людей, будут переданы «в компетентные органы».