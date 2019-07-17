В Башкирии появилась первая в республике государственная гостиница для животных
17 июля, 12:12ОбществоНадежда ВалитоваФото: pixabay.com
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Она появилась в Стерлитамаке на базе межрайонной ветеринарной станции и носит название «Зоодом».
В ней есть 12 стандартных и 5 люксовых номеров повышенной комфортности. Ветеринары здесь кормят животных, лечат и ухаживают за ними, в собачьем отеле есть камеры видеонаблюдения. Цена номеров - от 300 рублей в сутки.
По словам замглавы администрации Стерлитамака Анвара Абдрафикова гостиница будет востребованной. Хотя бы потому, что в ней созданы все условия для заботы любимых четвероногих в то время, как их хозяева находятся в отпуске или командировке.
Подобные гостиницы, по словам чиновника, могут появиться и в других городах и районах Башкирии.
Гостиница работает круглосуточно.
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