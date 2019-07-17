В Башкирии появилась первая в республике государственная гостиница для животных

В ней есть 12 стандартных и 5 люксовых номеров повышенной комфортности. Ветеринары здесь кормят животных, лечат и ухаживают за ними, в собачьем отеле есть камеры видеонаблюдения. Цена номеров - от 300 рублей в сутки.

По словам замглавы администрации Стерлитамака Анвара Абдрафикова гостиница будет востребованной. Хотя бы потому, что в ней созданы все условия для заботы любимых четвероногих в то время, как их хозяева находятся в отпуске или командировке.

Подобные гостиницы, по словам чиновника, могут появиться и в других городах и районах Башкирии.