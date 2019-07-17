В Башкирии 22-летнего парня пытали в отделе полиции электрошокером и тросом от машины

Еще одно шокирующее дело о пытках в башкирской полиции начали расследовать сотрудники правоохранительных органов республики. На этот раз речь идет о деле двухлетней давности оного из учалинского отдела полиции.

В Декабре 2017 года двое обвиняемых - оперуполномоченные ОМВД России по Учалинскому району, желая найти виновного в хищении имущества у местной жительницы, привезли на допрос 22-летнего молодого человека. Вину свою парень отрицал и сообщил полицейским, что никакого отношения к уголовному преступлению он не имеет.

Тогда полицейские, явно неудовлетворенные таким признанием, попросили курсанта МВД, который проходил практику в отделе, принести им автомобильный трос, наручники и электрошокер. Используя их, молодого человека начали пытать: наносить удары электрошокером по туловищу, избивать, требуя признания в хищении.

Позже выяснилось, что это была не единственная жертва полицейских. За месяц до декабрьского преступления полицейские также применили насилие к другой местной жительнице. Ее пытались склонить к признательным показаниям о краже денег у мужчины. Ее незаконно удерживали сначала по месту проживания, позже в отделе полиции.

В настоящее время следователи уже собрали всю необходимую доказательную базу по обвинительному заключению. После дальнейшего рассмотрения дело направят в суд. А полицейских - 36, 26 и 25 лет в зависимости от степени участия, накажут по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств, а также пособничество в его совершении).

В МВД сообщают - если вину сотрудников все-таки докажут, их уволят из правоохранительных органов и привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее, напомним, в Уфе в рамках Международного дня в поддержку жертв пыток прошел пикет,в котором также приняли участие люди, пострадавшие от рук полицейских.

Подробно о самых вопиющих делах о пытках в полиции мы также писали здесь.