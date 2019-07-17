В аэропорту Жуковский приземлился самолет МЧС с неисправной гидравликой
В среду в Московской области в аэропорту Жуковский совершил экстренную посадку Ил-76, находящийся на балансе МЧС России.
У самолета была неисправна гидросистема. Об этом информирует RNS.
Борт МЧС вылетел из Жуковского в Иркутск с грузом гуманитарной помощи. Во время полета сработал датчик неисправности одной из гидросистем самолета. Пилот принял решение возвращаться.
Воздушное судно сначала выработало топливо, а после совершило посадку. Приземление прошло без происшествий. Жертв и пострадавших нет, сообщили представители аэропорта Жуковский.
На борту неисправного Ил-76 находилось 12 человек. Речь идет об экипаже и работниках МЧС, сопровождающих гуманитарный груз.
По словам сотрудников воздушной гавани, груз будет доставлен в место назначение. В Жуковском есть и другие самолеты МЧС. Если неисправный борт не удастся починить, то гуманитарку перегрузят на другой самолет, который и вылетит в Иркутск.