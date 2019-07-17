В аэропорту Жуковский приземлился самолет МЧС с неисправной гидравликой

У самолета была неисправна гидросистема. Об этом информирует RNS.

Борт МЧС вылетел из Жуковского в Иркутск с грузом гуманитарной помощи. Во время полета сработал датчик неисправности одной из гидросистем самолета. Пилот принял решение возвращаться.

Воздушное судно сначала выработало топливо, а после совершило посадку. Приземление прошло без происшествий. Жертв и пострадавших нет, сообщили представители аэропорта Жуковский.

На борту неисправного Ил-76 находилось 12 человек. Речь идет об экипаже и работниках МЧС, сопровождающих гуманитарный груз.