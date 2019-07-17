Спецоперация в Уфе: полиция объявила охоту на должников

Накануне, 16 июля, в Уфе стартовала профилактическая операция «Должник». Предметами внимания проверяющих станут автомобилисты, у которых будут обнаружены административные штрафы, неоплаченные в течение 60 дней.

Как сообщили в ГИБДД, на них будут составлены протоколы об уклонении от исполнения административного наказания. Санкция за это предусматривает штраф, вдвое превышающий сумму неуплаченного штрафа (но не менее тысячи рублей) либо административный арест сроком до 15 суток. В отдельных случаях возможны обязательные работы на срок до 50 часов.

При этом предусмотрены послабления тем, кто оплатит штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления о нем, – такие люди заплатить лишь половину штрафа.

Неоплаченные в срок штрафы будут переданы для принудительного взыскания судебным приставам.