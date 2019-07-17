Российских школьников могут обязать носить «шкулфоны»

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Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагает создать специальный телефон для школьников.
Парламентарий с идеей создания «шкулфона» уже обратился в адрес корпорации «Ростех», пишет RT. Чернышов считает, что такое устройство должно заменить обычные гаджеты. Помимо контактов родителей, учителей и одноклассников, в «шкулфоне» установят программы, открывающие доступ к разного рода справочникам, внутреннему интернету и программе «Российская электронная школа».
Контент, с которым работает школьник, должен быть строго образовательным, уверен автор идеи.
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