«Легче снести»: вице-премьер Башкирии прокомментировала видео безногого десантника

Сегодня, 17 июля, и.о вице-премьера Башкирии Ленара Иванова опубликовала на своей странице в фейсбуке комментарий к появившемуся вчера видео, снятому инвалидом Рустамом Набиевым.

Напомним, Рустам Набиев, лишившийся ног после ЧП в военной казарме в Омске, разместил в соцсетях три видеоролика, на которых снято, как он пытается штурмовать лестницу при входе в филиал уфимской поликлиники №46, а также лестницу внутри здания. Сам Рустам Набиев после травмы стал спортсменом, играет в слэдж-хоккей, так что физическая подготовка позволяет ему преодолеть подобные преграды. Но есть люди, для которых по состоянию здоровья поход в поликлинику становится настоящим испытанием.

Ленара Иванова попыталась объяснить причину такого положения дел. По ее словам, в республике 14468 объектов, из них спорта - 6900, культуры - 4400, здравоохранения - 164, образования - 2700 и социальной защиты – 154. Переоборудование их в соответствии с требованиями доступной среды требует немалых средств – по самым приблизительным подсчтеам речь идет о 8,3 млрд рублей. Сейчас в республике проживает 270 тысяч инвалидов (по зрению - 8469, по слуху - 3678, колясочников - 5317).

- Сейчас это в большей степени задача самих субъектов и муниципалитетов, - отметила Ленара Иванова и сообщила, что за последние годы ( госпрограмма «Доступная среда» стартовала в 2011 году) в Башкирии было переоборудовано 542 социальных объекта. Ленара Иванова с сожалением сообщила, что сразу столь большое количество зданий, построенных зачастую в прошлом веке, адаптировать к требованиям доступной среды не получится. В частности, 90% поликлиник Уфы, по ее словам, находятся в приспособленных помещениях. Нередко переоборудовать их невозможно, как, например, в случае с поликлиникой №46.

- Легче и дешевле снести здание и построить новое. Поэтому тема эта сложная, долгая и дорогая, - в сердцах пояснила Ленара Иванова.

К счастью, с 2013 года вступил в силу СНИП, запрещающий сдавать в эксплуатацию здания «без доступности». Для наглядности Ленара Иванова приложила фотографии взодных групп Верховного суда и одного из супермаркетов, где нормы по созданию доступности для маломобильных групп населения соблюдены.