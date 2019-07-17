Глава минздрава Башкирии объяснил смерть ребенка «независящими от него причинами»

Напомним, 28 мая на нашем сайте вышла статья «Кто ответит за смерть ребенка?»: В Башкирии мальчик умер из-за равнодушия чиновников. В ней мы рассказали о том, как из-за трагической оплошности чиновников ведомства 7-летний Нияз из Дюртюлей, страдающий первичным иммунодефицитом, умер, не дождавшись буквально сутки нужного ему лекарства.

К сожалению, это не первая смерть ребенка из нашей республики, связанная с перебоем или недостатком необходимых льготных лекарств.

Сегодня, 17 июля, в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе» врио главы минздрава Башкирии прокомментировал этот частный случай и высказался в целом о проблеме с нехваткой медикаментов для людей с редким заболеванием. Чиновник, помимо прочего, выразил уверенность в том, что впредь таких ситуаций не будет, поскольку в минздраве для этого «делают все необходимое». Однако так и не ответил на вопрос нашего журналиста о том, принесли ли лично чиновники ведомства извинения родным мальчика.

— В первую очередь, наша работа направлена на непрерывное оказание медпомощи. Если у нас нет нужного препарата по рецепту, который мы выписываем, у нас есть возможность госпитализировать пациента в стационар, — начал Маским Забелин. — На следующий год заявку по редким (орфанным) заболеваниям мы еще в этом мае защитили в министерстве здравоохранения РФ, но дело в том, что есть и независимые от нас причины.

Например, несостоявшиеся аукционы по закупке лекарств. Известно, что мы ограничены в ценовом диапазоне. Получается, мы вынуждены переносить сроки аукциона, хотя речь идет о жизни ребенка. Мы это все понимаем. Каждый летальный исход у нас разбирается на врачебной комиссии, принимаются все меры реагирования, в том числе по тому, чтобы в будущем такая ситуация не повторялась.

Кроме того, у нас есть лекарственные препараты, которые не зарегистрированы на территории России. У нас же есть перечень к обороту лекарственных препаратов с целью контроля за составом, возможными осложнениями, ценовой составляющей. К примеру, у нас есть ребенок с врожденной генетической аномалией, ему требуется препарат, который не применяется вообще в нашей стране, его доставляют только по заказу федерального центра. Разрешение мы получили, ребенок с мамой сейчас в стадии доклинического обследования, в ближайшее время начнем применение данных лекарств, — пояснил врио главы башкирского минздрава.