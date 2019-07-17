ФНС: обновления системы ЗАГС не повлияли на работу реестра

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Федеральная налоговая служба не подтверждает информацию о масштабном сбое в реестре ЗАГС. В фискальном ведомстве пояснили, что проводилось обновление системы.
Обо всех операциях по обновлению «ЕГР ЗАГС» налоговая служба проинформировала заранее, сообщает телеканал «360». Особенность системы в том, что даже во время технологических работ у операторов всегда есть возможность работать в офлайн-режиме.
После завершения обновления все данные автоматически внесут в систему. В налоговой добавили, что «сбой» – обычная штатная ситуация, в офлайн-режим операторы могут перейти, если между органами ЗАГС отсутствует связь.
Сообщения о невозможности подключиться к единому госреестру ЗАГС стали поступать 16 июля, о проблемах сообщали жители Екатеринбурга, Казани, Ульяновска, Ростова-на-Дону.
Реестр создан в прошлом году, в штатном режиме он работает с мая этого года, о чем и доложили Владимиру Путину.
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