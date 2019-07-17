«Это не ложь, а недопонимание»: Глава минздрава Башкирии высказался о статье Mkset

16 июля на нашем сайте вышел материал под названием «Общественники поймали на лжи чиновницу Минздрава Башкирии», в котором рассказывается об актуальной проблеме выделения федеральных субвенций на обеспечение лекарств льготных категорий граждан.

В частности, представители общественной организации «Хантер-синдром» выражают недоумение тем, что и. о. замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова якобы скрывает информацию о средствах, выделенных федеральным центром, хотя все соответствующие документы есть в широком доступе.

Напомним, что согласно первому распоряжению правительства России в республику поступило 604 млн 554 тысячи рублей. Сообщение о втором транше, в котором речь идет о сумме в размере около 500 млн рублей, появилось в начале июля. Кроме того, из республиканской казны на закупку лекарств выделено 1,9 млрд рублей. Часть из этих средств — более 700 млн рублей уходит на обеспечение лекарствами больных редкими заболеваниями. Тем не менее, Минздрав РБ, в данном случае, в лице замминистра Ирины Кононовой продолжает утверждать, что республике не хватает средств для полного обеспечения лекарствами и отрицает, что федеральные субвенции дошли до региона. (Запись разговора Элеоноры Романовой и Ирины Кононовой есть в распоряжении редакции).

— Скорее всего, речь просто о недопонимании, - заявил глава ведомства. - Федеральная субвенция у нас идет по нескольким направлениям. Необходимые денежные средства мы получаем вовремя и в срок. В региональном регистре людей с редкими заболеваниями у нас числятся 469 человек, из них 230 — дети. На данный момент то, что для них было запланировано в конце прошлого года, отработан. Скорее всего, есть недопонимание по каким-то отдельным видам помощи.

У нас есть лекарственные препараты, которые не зарегистрированы на территории России. У нас же есть перечень к обороту лекарственных препаратов с целью контроля за составом, возможными осложнениями, ценовой составляющей, — заявил Забелин в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе».

Напомним, что Медиакорсеть также направила дополнительный запрос в Минздрав Башкирии.