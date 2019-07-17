Apple может вновь начать использовать классический радужный логотип

Классическая радужная эмблема использовалась Apple в период с 1976 по 1988 год. Об этом информирует RNS.

По информации от источников в IT-компании традиционный логотип сначала может возродиться на линейке компьютеров Mac, так как его ставили на оригинальном Macintosh в 1984 году, а также многих других компьютерах Apple до и после него.

Впервые радужный (шестицветный) логотип был поставлен на компьютере Apple II. Произошло это в 1977 году. Эта эмблема широко использовалась компанией вплоть до 1998 года. Тогда на смену ей пришел однотонный логотип, который очень похож на тот, что используется сегодня.