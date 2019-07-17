Фото: pxhere.com
Apple может вновь начать использовать классический радужный логотип
17 июля, 17:15Общество
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По данным зарубежных СМИ, руководство компании Apple рассматривает возможность возрождения своего оригинального логотипа.
Классическая радужная эмблема использовалась Apple в период с 1976 по 1988 год. Об этом информирует RNS.
По информации от источников в IT-компании традиционный логотип сначала может возродиться на линейке компьютеров Mac, так как его ставили на оригинальном Macintosh в 1984 году, а также многих других компьютерах Apple до и после него.
Впервые радужный (шестицветный) логотип был поставлен на компьютере Apple II. Произошло это в 1977 году. Эта эмблема широко использовалась компанией вплоть до 1998 года. Тогда на смену ей пришел однотонный логотип, который очень похож на тот, что используется сегодня.
Не исключено, что Apple выпустит целую спецлинейку iPhone и iPad с радужной эмблемой. Это может быть что-то вроде линейки устройств Product Red.
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