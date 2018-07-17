Жители Башкирии смогут пройти диагностику на гепатит С

Медицинская акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с гепатитом 28 июля. С 12 до 17.00 в Лайфстайл-центре «Башкирия» желающие смогут пройти бесплатно первичный скрининг на наличие гепатита В и С — сдать анализ капиллярной крови на антитела к заболеванию.

Акцию проводит организация «Вместе против гепатита» совместно с Инфекционной клинической больницей №4.

График оценки фиброза печени на аппарате Фиброскан – только для пациентов с антителами к гепатитам В и С, для уфимцев:

— 18 июля в поликлинике №46;

— 19 июля в поликлинике №32;

— 24 июля в поликлинике №1;

— 25 июля в поликлинике №43;

— 26 июля в поликлинике №50.

Обследование будет проводиться с 14.00 до 18.00 по предварительной записи у врача-инфекциониста поликлиники.