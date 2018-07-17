Жители Башкирии смогут пройти диагностику на гепатит С

С 18 по 28 июля в ряде уфимских поликлиник пройдет бесплатная оценка состояния печени на аппарате «Фиброскан».
Медицинская акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с гепатитом 28 июля. С 12 до 17.00 в Лайфстайл-центре «Башкирия» желающие смогут пройти бесплатно первичный скрининг на наличие гепатита В и С — сдать анализ капиллярной крови на антитела к заболеванию.
Акцию проводит организация «Вместе против гепатита» совместно с Инфекционной клинической больницей №4.
График оценки фиброза печени на аппарате Фиброскан – только для пациентов с антителами к гепатитам В и С, для уфимцев:
— 18 июля в поликлинике №46;
— 19 июля в поликлинике №32;
— 24 июля в поликлинике №1;
— 25 июля в поликлинике №43;
— 26 июля в поликлинике №50.
Обследование будет проводиться с 14.00 до 18.00 по предварительной записи у врача-инфекциониста поликлиники.
Для жителей районов и городов РБ: 20, 23, 27 июля — в консультативно-диагностическом отделении уфимской Инфекционной клинической больницы №4., с 14.00 до 18.00 часов, по предварительной записи врачом-инфекционистом (или врачом-терапевтом, ответственного за оказание медицинской помощи инфекционным больным) по телефонам: 8(347) 250-54-95, 8-917-460-36-12.