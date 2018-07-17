В Башкирии уже трое суток ищут пропавшего пенсионера

Сегодня, 17 июля, уже пошли третьи сутки, как в Белорецке силами полиции и волонтеров ведутся поиски 80-летнего Виктора Кузьмина, пропавшего 14 июля.

По словам родственников, мужчина ушел из дома вечером, примерно в 18.30, и с тех пор никаких обнадеживающих сведений о нем больше не было.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавый, седые волосы.

Был одет: в голубой свитер с черными полосками, черную безрукавку, спортивные черные брюки, серые носки и галоши.