В Башкирии главный архитектор Иглинского района предстанет перед судом

Согласно данным следствия, в 2013 году чиновник, несмотря на отсутствие у застройщика ООО «Стройиндустрия» технических регламентов и проектной документации, выдал разрешение на строительство. Компания, получив необходимое разрешение, начало возводить многоквартирный дом, при этом допустив при строительстве массу нарушений. К примеру, в зданиях отстутствовало электричество, не работала система водоснабжения, канализация, в здании не было газовых котлов, не смонтированы вентиляционные каналы, не завершена внутренняя отднлка помещений.