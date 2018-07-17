В Башкирии главный архитектор Иглинского района предстанет перед судом
По обвинению в превышении должностных полномочий.
Прокуратура Иглинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего бывшего главного архитектора районной администрации, сообщает пресс-служба ведомства. Егт обвиняют в превышении должностных полномочий.
Согласно данным следствия, в 2013 году чиновник, несмотря на отсутствие у застройщика ООО «Стройиндустрия» технических регламентов и проектной документации, выдал разрешение на строительство. Компания, получив необходимое разрешение, начало возводить многоквартирный дом, при этом допустив при строительстве массу нарушений. К примеру, в зданиях отстутствовало электричество, не работала система водоснабжения, канализация, в здании не было газовых котлов, не смонтированы вентиляционные каналы, не завершена внутренняя отднлка помещений.
Главный архитектор при этом разрешил компании сдать ввести в эксплуатацию. Дольщики дома, столкнувшись с нарушениями, обратились в прокуратуру за восстановлением прав. В ведомстве инициировали возбуждение уголовного дела.
Уголовное дело направлено в Иглинский межрайонный суд Республики Башкортостан для рассмотрения по существу.